La parte attiva d un bilancio - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : AVERE

Significato/Curiosita : La parte attiva d un bilancio

Del bilancio di esercizio e dei dati da questo ricavabili. il termine "financial analysis", talvolta usato per riferirsi all'analisi di bilancio, in realtà...

In ragioneria, l'avere è una delle due parti in cui si divide un conto. viene anche identificato semplicemente come "-" (meno). nei conti a sezioni contrapposte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

