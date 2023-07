Parete a libro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parete a libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PARAVENTO

Significato/Curiosità : Parete a libro

Un "paravento" è un elemento che viene utilizzato per creare una divisione o uno schermo in un ambiente. Spesso è costituito da pannelli che possono essere piegati o posizionati in modo da formare una parete mobile a libro. Questo tipo di struttura è utile per creare una separazione visiva o funzionale in una stanza. Il paravento può essere utilizzato per creare privacy, dividere uno spazio in diverse aree funzionali o per proteggere da correnti d'aria. Oltre alla sua funzione pratica, il paravento può anche essere utilizzato come elemento decorativo, con design, materiali e colori che si integrano con lo stile e l'arredamento dell'ambiente circostante.

Altre risposte alla domanda : Parete a libro : parete; libro; Un ripiano su una parete rocciosa; Per giocarci occorrono pallina racchetta parete ; parete scoscesa di monte; Una parete da uffici; Sostegno da parete ; Sportive in parete ; Il libro digitale; Cordoncino colorato tra le pagine del libro ; Scrive un libro con altri; Un libro di Niccolò Ammaniti: Ti e ti porto via; libro di Marcello Simoni: Il di libri maledetti; Le acque in un libro di Patricia Highsmith;

