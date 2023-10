L organo che riunisce i vescovi italiani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L organo che riunisce i vescovi italiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CEI

Significato/Curiosita : L organo che riunisce i vescovi italiani

Regionale dei vescovi e cancelliere della facoltà di teologia a ranchi, nonché membro del forum dei vescovi e dei superiori maggiori e dell'organo di gestione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : L organo che riunisce i vescovi italiani : organo; riunisce; vescovi; italiani; L Osservatore organo del Vaticano; Alto organo della Magistratura; Ha le canne ma non è un organo ; organo nervoso; L organo a capo della SpA; organo giurisdizionale che giudica su materie attinenti alla pubblica finanza; L organo dell udito; L ultimo organo dell apparato digerente; L Associazione che riunisce i Comuni italiani; riunisce tutti i vescovi italiani sigla; riunisce i produttori di greggio; L assemblea che riunisce tutti i vescovi italiani; riunisce i Comuni italiani; riunisce tuttii vescovi italiani; riunisce quasi tutti i Paesi; Si riunisce a Montecitorio; Riunisce tutti i vescovi italiani sigla; L assemblea che riunisce tutti i vescovi italiani; L assemblea permanente dei vescovi italiani; Riunisce tuttii vescovi italiani; Sermone vescovi le; Bastoni vescovi li; I maggiori sono i cardinali e i vescovi ; Riunisce vescovi sigla; Uno dei francobolli italiani più ricercati; La federazione dei tennisti italiani ; Lo siamo in quanto italiani ; L Associazione che riunisce i Comuni italiani ; Riunisce tutti i vescovi italiani sigla; L Etiopia per i colonialisti italiani ; L assemblea che riunisce tutti i vescovi italiani ; Anagrafe degli italiani Residenti all Estero;

Cerca altre Definizioni