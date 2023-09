Offendono le cose sacre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Offendono le cose sacre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EMPI

Significato/Curiosita : Offendono le cose sacre

Potere – torturano in maniera insensata gli elementi del corpo e inoltre offendono me, che sono colui che vi dimora dentro"), ma bensì vivere tutto in contemplazione... Wikipedia. enpi ( letteralmente "rondine che vola", spesso traslitterato come empi o chiamato semplicemente enpi nuke) è uno dei principali kata del karate...