Un obiettivo per i venditori - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : TARGET

Significato/Curiosita : Un obiettivo per i venditori

Al fine di tutelarsi. i venditori eccellenti possono diventare powerseller: colonne portanti del sito, sono di solito venditori professionali con elevati...

Il termine target (parola inglese che significa "bersaglio") può riferirsi a: target – in economia un risultato di tipo economico posto come obiettivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

