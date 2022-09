Nel rugby vale 5 punti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel rugby vale 5 punti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : META

Significato/Curiosita : Nel rugby vale 5 punti

Il rugby a 15 (pron. ['rgbi] o ['ragbi]; ingl. rugby union, fr. rugby à xv; tradotto come pallovale o anticamente gioco della palla ovale) è uno sport...

meta romuli – piramide di roma, demolita nel 1499, situata nei pressi della basilica di san pietro in vaticano meta sudans – fontana di forma conica situata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

meta romuli – piramide di roma, demolita nel 1499, situata nei pressi della basilica di san pietro in vaticano meta sudans – fontana di forma conica situata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con rugby; vale; punti; Fatti... come i palloni da rugby ; Una fase di gioco del rugby ; Zona del campo di rugby situata dietro le porte; Fase di gioco del rugby ; In geometria vale 3,14; La città natale di vale ntino Rossi; Abbreviazione che vale Betta o Lisa; Il mese con San vale ntino; I due punti ni sulla ì; Molti Statunitensi lo mangiano come spunti no; I punti che sono anche detti vertici trigonometrici; Foglietti colorati per brevi appunti ;