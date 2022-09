Modesti colli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Modesti colli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALTURE

Significato/Curiosita : Modesti colli

Disambiguazione – se stai cercando gli omonimi vini, vedi colli euganei (vini). i colli euganei sono un gruppo di rilievi collinari di origine vulcanica...

Internazionale al ritorno alle alture del golan, dalle quali furono espulsi nel 1967. la linea che separa la siria dalle alture del golan occupate ha separato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con modesti; colli; modesti , dimessi; Un po di modesti a; Anche quello di un foglio d oro è modesti ssimo; modesti per qualità; colli di paglia o di cotone; Ampia zona senza montagne né grandi colli ne; Modeste alture, colli nette; Il colli ns di In the Air Tonight; Cerca nelle Definizioni