La Soluzione ♚ Locale in cui si va tardi

La definizione e la soluzione di: Locale in cui si va tardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Locale in cui si va tardi: Music e da elementi del funk dei tardi anni settanta. il nome house deriva dal warehouse, storico locale di chicago il cui dj resident frankie knuckles,... Curiosità su: Music e da elementi del funk dei tardi anni settanta. il nome house deriva dal warehouse, storico locale di chicago il cui dj resident frankie knuckles,... La discoteca è un locale di pubblico spettacolo principalmente destinato a intrattenimenti danzanti, dove si offre produzione di carattere artistico-musicale, dietro il pagamento di un corrispettivo. È un luogo di ritrovo e d'incontro ed è considerata l'evoluzione della vecchia balera. Italiano Sostantivo discoteca ( approfondimento) f sing (pl.: discoteche) collezione di dischi fonografici ente per la collezione e custodia dei dischi fonografici (musica) locale in cui si balla al ritmo di musica registrata su dischi o appositi apparati Sillabazione di | sco | tè | ca Pronuncia Etimologia / Derivazione Da disco e -teca

