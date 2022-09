Un indice controllato nelle epidemie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un indice controllato nelle epidemie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RT

Significato/Curiosita : Un indice controllato nelle epidemie

O la gran peste de milán. l'epidemia di peste che flagellò l'italia nel quinquennio 1629-1633 fu solo una delle epidemie del morbo che investirono l'europa...

Della federazione russa rt rotocalco televisivo – rotocalco televisivo italiano condotto da enzo biagi rt – abbreviazione di rutilo rt – numero di riproduzione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con indice; controllato; nelle; epidemie; Un indice della ricchezza nazionale; Accusato con l indice della mano; Può avere l indice in fondo; indice da epidemie; Fuoco incontrollato ; controllato nel comportamento; Travolgente, incontrollato ; Viene controllato con la bilancia; Segue il Kyrie nelle litanie; Aperture nelle mura; Sono vicine nelle city car; Resta nelle stoppie; Indice da epidemie ; Medico esperto in epidemie ; È da evitarsi nelle epidemie ; Una cura preventiva contro le epidemie ; Cerca nelle Definizioni