Lo gioca brutto il birbone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo gioca brutto il birbone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TIRO

Significato/Curiosita : Lo gioca brutto il birbone

Evolve in crawdaunt con l'aumento di livello. viene definito il pokémon birbone. in origine una specie importata come animale domestico, alcuni esemplari... Gara di forza tiro – fondamentale della pallacanestro (vedi anche tiro libero e tiro da tre) tiro – figura della mitologia greca tiro – veicolo trainato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo gioca brutto il birbone : gioca; brutto; birbone; I gioca tori di poker che non cambiano carte; Un pallone con cui è difficile gioca re; Materiale su cui si gioca no gli US Open di tennis; Mario che ha gioca to per Inter e Manchester City; Tifosi o gioca tori del Milan; Può accadere al gioca tore; Il brutto e pavido acheo ucciso da Achille; Si può giocare brutto ; È cattivo quando è brutto ; Eccessivamente brutto ; Un brutto scherzo; Si può passarne uno brutto ;

Cerca altre Definizioni