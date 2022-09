Fattosi ormai furbo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fattosi ormai furbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : SMALIZIATO

Significato/Curiosita : Fattosi ormai furbo

Andarsene, se non avevano nulla di nuovo da comunicargli. prisco, però, fattosi furbo, contattò uno dei messi di attila, tale scotta, promettendogli un premio...

Suoi compagni c'è il timido e remissivo salvatore izzo, fratello del più smaliziato angelo; ci sono poi l'intelligentissimo carlo arbus, figlio di un professore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

