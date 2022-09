Ad essa si mandano gli importuni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ad essa si mandano gli importuni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MALORA

Succederà, in modo che possa intervenire quando sarà il momento. inoltre, mandano una lettera a justina che la avvisa sulla vera identità di juan, colui...

E sarà solo al mondo". beppe fenoglio, la malora, torino, einaudi, 1963, p. 351, isbn 8806309242. la malora.

Altre definizioni con essa; mandano; importuni; Forniscono i capitali necessa ri all impresa; Subì la stessa sorte di Ercolano; La cessa zione di un azienda; Mitica pitonessa di Delfi; Bagliore di luce che gli oggetti colpiti dal Sole rimandano su altri oggetti; Le virgolette... che comandano ; mandano le navi in cantiere; Comandano i plotoni; Come gli individui importuni e molesti; importuni , seccanti; importuni ; Li arrecano gli importuni ; Cerca nelle Definizioni