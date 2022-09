Era un ufficio amministrativo delle caserme - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era un ufficio amministrativo delle caserme. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FURERIA

Significato/Curiosita : Era un ufficio amministrativo delle caserme

Francesca turri, viola cappelletti, emanuele zamperini, il recupero delle caserme. tutela di un patrimonio e risorsa per la collettività, in "territorio", francoangeli...

Ivo fürer (gossau, 20 aprile 1930 – gossau, 12 luglio 2022) è stato un vescovo cattolico svizzero. ivo fürer nacque a gossau il 20 aprile 1930. era figlio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

