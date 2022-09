Vi entra il Sarca e ne esce il Mincio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi entra il Sarca e ne esce il Mincio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GARDA

Significato/Curiosita : Vi entra il sarca e ne esce il mincio

il sarca-mincio è un sistema fluviale dell'italia settentrionale, che comprende l'asse costituito dal fiume sarca (77 km), dal lago di garda (51,5 km)...

Il lago di garda o benaco (/be'nako/, localmente anche /'bnako/) è il maggiore lago italiano, con una superficie di circa 370 km² (terzo per profondità... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con entra; sarca; esce; mincio; Donna che entra in chiesa solamente come turista; Lo è chi entra senza permesso; entra ta violenta della polizia; Vettura in cui entra no solo pilota e copilota; sarca stico, sferzante; sarca smi; Sottile sarca smo; Fu capitale dell esarca to bizantino; Il pesce più... magro; Quella di pesce addensa i dolci; Un prepotente che dà in escandesce nze; Pesce crudo senza riso gia; Diresse Ricomincio da tre; Fu regista e interprete della pellicola Ricomincio da tre; Il mincio è il fiume di Mantova, il Cimino è un monte nei pressi di Viterbo; Il roditore celebrato nel film Ricomincio da capo; Cerca nelle Definizioni