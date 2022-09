Corta... scrittura papale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corta... scrittura papale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BREVE

Significato/Curiosita : Corta... scrittura papale

breve – valore di una nota musicale. breve – termine araldico. breve apostolico – documento pontificio. breve – segno diacritico.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con corta; scrittura; papale; Un pneumatico di scorta ; L autista l usa con la ruota di scorta ; Nel bagagliaio c è quella di scorta ; L arnese indispensabile con la ruota di scorta ; La Sacra scrittura ; Antico sistema di scrittura cretese; Ha un pallino per la scrittura ; Disturbo che rende difficile lettura e scrittura ; papale o dello schermo iniz; Ex residenza papale fuori Roma; La residenza papale ; __ papale o, attore; Cerca nelle Definizioni