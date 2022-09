Corrisponde a mille grammi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Corrisponde a mille grammi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CHILO

Significato/Curiosita : Corrisponde a mille grammi

Sostanza. corrisponde al numero di atomi o molecole necessario a formare una massa pari numericamente alla massa atomica o alla massa molecolare in grammi rispettivamente...

chilo (o kilo) è un prefisso che deriva dal francese kilo, nonché dal greco , chílioi, mille, nei nomi di unità di misura multiple (così come introdotti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con corrisponde; mille; grammi; Ognuna corrisponde a una rinuncia; corrisponde re in maniera precisa; corrisponde all incirca alla provincia di Avellino; Nell alfabeto greco, corrisponde a una lettera E; La risposta a mille grazie; Andrea Camille ri ha narrato quella del ragno; Un programma tv come Fantastico e mille luci; Prepara meringate e mille foglie; Dispositivo che rende i fotogrammi ... più visibili; Programmi di viaggio; Come il politico che crede di avere i migliori programmi ; Diagrammi psicofisici; Cerca nelle Definizioni