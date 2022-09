Il copricapo che si disfa quando lo si toglie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il copricapo che si disfa quando lo si toglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TURBANTE

Significato/Curiosita : Il copricapo che si disfa quando lo si toglie

Limite del suo potere, perciò disfa una tessitura tentando di farla esplodere e così uccidere entrambe. il colpo però si limita a fare rimbalzare su sé...

Raccolta di racconti di marta morazzoni, vedi la ragazza col turbante. la ragazza col turbante, anche conosciuta come ragazza con l'orecchino di perla ("meisje... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con copricapo; disfa; quando; toglie; Era un copricapo da vecchietti; Il caratteristico copricapo di Goldoni; copricapo indossato da Moira Orfei; Figura geometrica ma anche copricapo desueto; Si disfa no ogni mattina; Lo presenta l utente insoddisfa tto; La mitica tessitrice che disfa va la tela di notte; Soddisfa re la fame per quantità o per qualità; quando scoppia si corre in cerca di riparo; quando cade provoca una crisi; Passano presto quando non si vorrebbe; L immagine che compare sul monitor del computer quando non lo si usa; Chi le toglie dal fuoco risolve un bel problema; toglie re qualcosa a qualcuno; toglie rsi il sudiciume; toglie re la terra a badilate; Cerca nelle Definizioni