Consente a chi guida di telefonare - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : VIVA VOCE

viva voce (o vivavoce) sistema tecnologico che consente di effettuare un collegamento telefonico a volume amplificato tanto da poter udire la conversazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con consente; guida; telefonare; Prova che consente l accesso ai corsi scolastici a numero chiuso; consente di sparare stando al riparo delle mura; consente al sub di respirare l aria della bombola; consente di rappresentare un altra persona; guida no i ciuchi; Piccola auto che si guida con patente A2 ing; Professionista che guida un percorso di cura; Linee guida ; Un app per telefonare ; Serviva per telefonare ; Si usava per telefonare ; Si usa per telefonare senza l'apparecchio vicino; Cerca nelle Definizioni