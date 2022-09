Col tempo cambia sempre colore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Col tempo cambia sempre colore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CIELO

Significato/Curiosita : Col tempo cambia sempre colore

Qualsiasi carta numerata di colore rosso oppure un 7 di qualsiasi colore; i giocatori successivi continuano seguendo sempre tale regola. alternativamente...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cielo (disambigua). il cielo è lo spazio siderale percepibile della terra o, per estensione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

