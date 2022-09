La città siciliana del vino Nero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città siciliana del vino Nero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AVOLA

Significato/Curiosita : La citta siciliana del vino nero

la presidenza della regione ha sede a palermo, a palazzo d'orleans. l'assemblea regionale siciliana è l'organo legislativo della regione siciliana eletta...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi avola (disambigua). avola (ipa: /'avla/; ràula, à[v]ula o à[v]ila in siciliano) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con città; siciliana; vino; nero; città dell Olanda; città marchigiana con una famosa Piazza del Popolo; La città natale di Valentino Rossi; Grande città svizzera; Isola siciliana dell incidente aereo dell 80; La città siciliana di Nino Frassica; La città siciliana dell Accademia del Parnaso; L Eva top model siciliana ; Bovino di appena un anno di età; vino affinato in piccole botti di legno; Sacerdote, divinatore e indovino romano; Rovino sa caduta dalle scale; Il nero intenso delle chiome; Quello scozzese è il Gordon nero focato; Su quello nero c è chi ha una pessima fama; Si dice di fisico... genero so; Cerca nelle Definizioni