Chiede un ciocco di legno a Mastro Ciliegia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiede un ciocco di legno a Mastro Ciliegia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GEPPETTO

Significato/Curiosita : Chiede un ciocco di legno a mastro ciliegia

Commissionatogli. il vicino di geppetto, mastro ciliegia, anche lui falegname, ma benestante, decide di rifarsi la gamba del tavolo, ma il ciocco che intende usare...

Tempo di parlare e sparisce, dicendo a geppetto che la magia non può aiutarlo per ogni singola cosa. geppetto torna a casa, ma pinocchio è scomparso.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

