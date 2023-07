La Casa presidenziale di Buenos Aires - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Casa presidenziale di Buenos Aires. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ROSADA

La "Casa Rosada" è il nome comune per il Palazzo del Governo a Buenos Aires, Argentina. È la residenza ufficiale del presidente argentino e un importante simbolo del potere esecutivo nel paese. Il nome "Casa Rosada" deriva dal colore distintivo della sua facciata, che è dipinta di rosa. Il palazzo si trova nella piazza principale di Buenos Aires, la Plaza de Mayo, ed è stato il centro di importanti eventi politici e storici del paese. Oltre ad essere la residenza presidenziale, la Casa Rosada ospita anche uffici governativi e il Museo della Casa Rosada, che illustra la storia e la politica dell'Argentina.

