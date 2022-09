Astuccio in cui si può tenere qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Astuccio in cui si può tenere qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CUSTODIA

Significato/Curiosita : Astuccio in cui si puo tenere qualcosa

Licita non precedentemente contrata. bisogna tenere presente che esistono diversi sistemi di licitazione, in cui le dichiarazioni iniziali non sono effettivi...

Nomi, come astuccio, fodera o guaina custodia – forma femminile del nome proprio di persona spagnolo custodio custódia – comune del brasile nello stato del... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

Altre definizioni con astuccio; tenere; qualcosa; L astuccio delle noci; astuccio corneo che forma il becco degli uccelli; Un astuccio dell automobilista; L astuccio ... degli occhiali; tenere parole d amore; Sostenere con vigore; Si deve fare per ottenere la laurea: __ la tesi; Contenere per ridurre gli estremi; Organizza o dà inizio a qualcosa ; Suono di qualcosa che striscia; Indica il suono di qualcosa che si rompe; Riordinare qualcosa di caotico; Cerca nelle Definizioni