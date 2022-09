C è anche quella d urto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è anche quella d urto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ONDA

Significato/Curiosita : C e anche quella d urto

Dopo l'urto in quanto moto unidimensionale, e successivamente si può estendere lo studio agli urti obliqui a n>2 corpi in d>1 dimensioni. per un urto normale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi onda (disambigua). con onda, in fisica, si indica una perturbazione che nasce da una sorgente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

