Allontanare un disturbatore da un forum Internet - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allontanare un disturbatore da un forum Internet. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BANNARE

Significato/Curiosita : Allontanare un disturbatore da un forum internet

Assume questa denominazione dal 1954, ma fu denominato prima bànnari poi dal 1868 bànnari d'usellus (già comune autonomo dal 1861 al 1927, poi venne aggregato... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 1 settembre 2022

