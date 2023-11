La definizione e la soluzione di: Accurata scelta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Altra risposta : CERNITA - SELEZIONE

Significato e Curiosita su : Accurata scelta

Circostanze particolari che contornano la scelta: tanto più accurata sarà questa indagine tanto più libera sarà la scelta corrispondente. come per aristotele... La cernita è uno schema enigmistico fondato su meccanismi di doppio scarto e anagramma. In un certo senso può essere considerata l'ultima evoluzione ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

