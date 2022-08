Le vocali in rima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vocali in rima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IA

Significato/Curiosita : Le vocali in rima

Noto/nodo. imperfetta (o quasi-rima): assonanza: vocali uguali e consonanti diverse. è piena se sono uguali sia le vocali toniche che quelle atone finali...

Altre definizioni con vocali; rima; Inezia... senza vocali ; Le vocali nelle gronde; vocali in fine; Racchiude le corde vocali ; Si disputa prima della partita conclusiva; Che è fatto necessariamente prima di un certo atto; Prima della scuola materna; Così è la prima lettera della parola dopo il punto;