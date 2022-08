Vengono resi alla bandiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vengono resi alla bandiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ONORI MILITARI

Significato/Curiosita : Vengono resi alla bandiera

Una bandiera di guerra (o bandiera militare) è una variante della bandiera nazionale utilizzata dalle forze militari basate a terra, comprese le forze...

Personalmente dal sovrano alla presenza delle truppe schierate a rendere gli onori militari. i militi portavano l'onorificenza appesa ad un nastro azzurro appuntato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 31 agosto 2022

