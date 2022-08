Una preghiera cristiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una preghiera cristiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Una preghiera cristiana

L'atto di dolore (in latino, actus contritionis) è una preghiera cristiana di tradizione cattolica, in cui si esprime il dolore per i peccati commessi...

2020, vedi padrenostro. il padre nostro (in latino: pater noster; in greco antico: pte µ, páter hemôn), così chiamato dalle parole iniziali, detto...