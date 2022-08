Svolto come... un gomitolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Svolto come... un gomitolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SROTOLATO

Significato/Curiosita : Svolto come... un gomitolo

Dopo aver preso la capsula del cotone dalla pianta omonima si ricavava un "gomitolo" di filamenti che veniva trattato e lavorato prima di essere inviato...

Ritrovare la via d'uscita dal labirinto dandogli un gomitolo rosso che, srotolato, gli avrebbe permesso di seguire a ritroso le proprie tracce. infatti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 31 agosto 2022

Altre definizioni con svolto; come; gomitolo; Servizio svolto da velivoli di piccole dimensioni; Famoso festival del rock svolto si nel 1969; Risvolto attorno al collo; Un risvolto del cappotto; Solitario... come il colle leopardiano; Oscillare come una finestra che apre in verticale; come l amore in un film di Mario Martone; Stravaganti... come il comico genovese Luca; Si trasforma in gomitolo ; Nella matassa e nel gomitolo ; Può diventare gomitolo ; Giocano con il gomitolo ;