Solenne celebrazione in chiesa - Cruciverba

Soluzione 10 lettere : SANTA MESSA

Significato/Curiosita : Solenne celebrazione in chiesa

Santa messa o celebrazione eucaristica, è una liturgia propria di diverse chiese cristiane. la celebrazione eucaristica è tipica della chiesa cattolica,...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi messa (disambigua). la messa, detta talvolta santa messa o celebrazione eucaristica, è una liturgia propria...

