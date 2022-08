Serve per facilitare la messa in opera di un serramento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve per facilitare la messa in opera di un serramento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : CONTROTELAIO

Significato/Curiosita : Serve per facilitare la messa in opera di un serramento

(porta o finestra). con il termine controtelaio si fa riferimento nella maggior parte dei casi allo specifico controtelaio per porte scorrevoli a scomparsa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 31 agosto 2022

