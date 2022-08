Lo schermo del regista televisivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo schermo del regista televisivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MONITOR

Significato/Curiosita : Lo schermo del regista televisivo

Stato un regista, produttore cinematografico e produttore televisivo britannico, noto per il suo stile ipercinetico e patinato. fratello del regista ridley...

monitor – apparecchio elettronico sul cui schermo fluorescente possono comparire caratteri alfanumerici, simboli, grafici, ecc. monitor da studio – sistema... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 31 agosto 2022

Altre definizioni con schermo; regista; televisivo; L Auteuil dello schermo ; La Jobert dello schermo ; Il Firth... re Giorgio VI sullo schermo ; Ha interpretato Freddie Mercury sul grande schermo ; Il Lelouch regista di Un uomo, una donna; Fu regista e interprete della pellicola Ricomincio da tre; Quentin, il regista di The Hateful Eight; Quentin _, regista ; Michele, noto giornalista televisivo ; Programma televisivo in cui si conversa; Il Giancarlo conduttore televisivo ; L Insinna conduttore televisivo ; Cerca nelle Definizioni