Un santuario di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un santuario di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 21 lettere : MADONNA DEL DIVINO AMORE

Significato/Curiosita : Un santuario di roma

Meta di pellegrinaggio cara ai romani: durante l'estate ogni sabato si tiene un pellegrinaggio notturno a piedi da roma al santuario. il santuario è sede...

La madonna del divino amore è un dipinto a olio su tavola (140x109 cm) di raffaello sanzio e aiuti, databile verso il 1516 circa e conservato nel museo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 31 agosto 2022

