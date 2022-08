Prefisso per termini relativi agli aeromobili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso per termini relativi agli aeromobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AVIO

Significato/Curiosita : Prefisso per termini relativi agli aeromobili

'30 per la produzione di aeromobili. la lunghezza delle gallerie scavate all'interno delle colline permetteranno di fornire gli spazi necessari per lo...

Significati, vedi avio (disambigua). avio (avi in dialetto trentino) è un comune italiano di 4 091 abitanti della provincia di trento. avio dista circa 50... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 31 agosto 2022

Altre definizioni con prefisso; termini; relativi; agli; aeromobili; Quello telefonico ha bisogno di un prefisso ; prefisso per monte; prefisso accrescitivo; prefisso che vale metà; Una vendita in termini legali; La termini siciliana; Stermini di interi popoli; Contiene termini specifici; relativi all intero corpo celeste; relativi al fiume Adige; relativi al luogo di nascita; relativi alla zona del Veneto con Conegliano; Pistola mitragli atrice inglese; Criminale fuggiasco su cui pesa una tagli a; Salume venduto già tagli ato; Consegnare una medagli a o una spilla; Guida piccoli aeromobili a pilotaggio remoto; Un raggruppamento di aeromobili militari; Un luogo dal quale partono aeromobili con le pale; Cerca nelle Definizioni