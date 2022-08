Precede signo vinces sulla Croce vista da Costantino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Precede signo vinces sulla Croce vista da Costantino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IN HOC

Significato/Curiosita : Precede signo vinces sulla croce vista da costantino

Mezzogiorno costantino vide una croce di luce sovrimpressa al sole. attaccata ad essa c'era la scritta in hoc signo vinces. non solo costantino, ma l'intera...

Ad hoc: letteralmente "per questo", l'espressione è utilizzata con il significato di "appropriato al contesto" oppure "per l'occasione". per esempio,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 31 agosto 2022

Altre definizioni con precede; signo; vinces; sulla; croce; vista; costantino; Somme che livellano i pagamenti precede nti; Prezzo più alto del precede nte proposto a un asta; La classe elementare che precede la prima media; La safety che precede i bolidi di F1; Angela signo ra in giallo; Un signo re dai modi eleganti ing; Una tifosa della Vecchia signo ra; Il Sandro cantante di signo ra mia; In signo vinces ; In __ signo vinces ; In _ signo vinces ; __ hoc signo vinces !; Un modo di pensare con l accento sulla A; Percorso scivolato sulla neve; Il Buzz che andò sulla Luna; Lo espone l automobilista fermo sulla carreggiata; Simbolo nazista detto croce uncinata; La croce tra i due fattori; La croce tta nelle moltiplicazioni; L amaro d erbe ungherese dalla croce dorata; Casa rurale spesso coi mattoni a vista ing; La Fallaci giornalista di Intervista con la storia; Rivista di moda statunitense; Era una Wanda della rivista ; L antica costantino poli; costantino __: fu segretario di d Azeglio e di Cavour; Si chiamò prima Bisanzio poi costantino poli; Credenti favoriti con le riforme di costantino ; Cerca nelle Definizioni