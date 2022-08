Il periodo fra la nascita e lo svezzamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il periodo fra la nascita e lo svezzamento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ALLATTAMENTO

Significato/Curiosita : Il periodo fra la nascita e lo svezzamento

il periodo dello svezzamento. nel bambino questo periodo corrisponde ai primi ventotto giorni di vita. dall'inizio del secondo mese allo svezzamento,...

Nutrizione artificiale, l'allattamento naturale viene definito anche allattamento materno o, nel caso dell'uomo, più specificamente allattamento al seno. recentemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 31 agosto 2022

