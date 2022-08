Bieco, torvo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bieco, torvo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LOSCO

Significato/Curiosita : Bieco, torvo

Mambolosco, pseudonimo di william miller hickman iii (vicenza, 16 agosto 1991), è un rapper italiano con cittadinanza statunitense. nato a vicenza nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 31 agosto 2022

torvo e malvagio; Chi guarda in questo modo ha uno sguardo torvo ; torvo e minaccioso; Può essere fulminante, torvo o languido;