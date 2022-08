Si accende con l interruttore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si accende con l interruttore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LUCE

Significato/Curiosita : Si accende con l interruttore

Visibile, ci sono tre interruttori. solo uno di questi interruttori accende la lampadina. potendo azionare i tre interruttori a proprio piacimento, e...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi luce (disambigua). il termine luce (dal latino lux) è riferito alla porzione dello spettro elettromagnetico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 31 agosto 2022

Altre definizioni con accende; interruttore; Spago che accende gli esplosivi; Si accende in casa; accende le labbra; Genera la scintilla che fa accende re un motore; Attiva, con l interruttore su on; interruttore che commuta; Dispositivo usato come interruttore elettronico; Un interruttore ; Cerca nelle Definizioni