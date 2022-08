Unità di misura dell intensità del campo magnetico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura dell intensità del campo magnetico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OERSTED

Significato/Curiosita : Unita di misura dell intensita del campo magnetico

Fisica, il campo elettrico è un campo di forze generato nello spazio dalla presenza di una o più cariche elettriche o di un campo magnetico variabile nel...

oersted può riferirsi: al cognome traslitterato di hans christian ørsted fisico ottocentesco; all'unità di misura in suo onore intitolata, l'oersted... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 29 agosto 2022

