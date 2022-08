Sistema Monetario Europeo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema Monetario Europeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Sistema monetario europeo

sistema monetario europeo, detto anche sme, entrato in vigore il 13 marzo 1979, sottoscritto dai paesi membri dell'allora comunità economica europea (ad...

La sme, acronimo di società meridionale di elettricità, è stata, in origine, una società italiana produttrice di energia elettrica attiva in campania...