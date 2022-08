Residui delle spremiture delle olive - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Residui delle spremiture delle olive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SANSE

Significato/Curiosita : Residui delle spremiture delle olive

Alimentare estratto dalle olive, ovvero i frutti dell'olivo (olea europaea). il tipo vergine si ricava dalla spremitura meccanica delle olive. altri tipi merceologici...

Altri significati, vedi lupin iii (disambigua). lupin iii ( rupan sansei) è una serie di manga incentrati sull'omonimo personaggio, arsenio lupin... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 29 agosto 2022

Altre definizioni con residui; delle; spremiture; delle; olive; residui in fonderia; I residui dell utilizzo dell energia nucleare; residui organici utilizzati come concime; residui dell uva; Disposizione delle labbra per pronunciare la u; La zuppa d avena delle colazioni inglesi ing; Gli stantuffi che scorrono nei cilindri delle auto; Dilemma che esclude una delle possibilità lat; Prodotti di spremiture ; Disposizione delle labbra per pronunciare la u; La zuppa d avena delle colazioni inglesi ing; Gli stantuffi che scorrono nei cilindri delle auto; Dilemma che esclude una delle possibilità lat; Residuo delle olive da cui nascono olii scadenti; Le olive di una scena cult con Mario Brega; Una salsa della Provenza a base di olive e capperi; Film di olive r Stone sulla Guerra del Vietnam; Cerca nelle Definizioni