Misura e controlla le armi da fuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura e controlla le armi da fuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CALIBRATORE

Significato/Curiosita : Misura e controlla le armi da fuoco

Un massacro scolastico è una sparatoria di massa o un altro incidente causato da armi da fuoco o da esplosivi all'interno di un'istituzione scolastica...

Carta. normalmente ogni oscilloscopio è dotato di un circuito chiamato calibratore, il quale genera costantemente un segnale, costituito da un'onda quadra... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 29 agosto 2022

Altre definizioni con misura; controlla; armi; fuoco; Uno strumento di misura per fenomeni ottici; Unità di misura dei gradi centigradi; misura del volume dell acqua indicata con dal; I suoi effetti si misura no con la scala Mercalli; Fuoco incontrolla to; Un agitazione eccessiva e incontrolla ta; Chi controlla un area o un edificio; controlla la contabilità; Usata nelle armi da fuoco: polvere __; Si fa alla parmi giana, in realtà è un frutto; Si usa con il parmi giano; Un... po di risparmi o; Usata nelle armi da fuoco : polvere __; Il verbo del fuoco ; fuoco incontrollato; Uno scontro a fuoco ; Cerca nelle Definizioni