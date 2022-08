Si disputa prima della partita conclusiva - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si disputa prima della partita conclusiva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : SEMIFINALE

Significato/Curiosita : Si disputa prima della partita conclusiva

Singola partita. grazie alla vittoria del torneo, nello stesso anno partecipa anche al campionato mondiale under-17 in finlandia, dove disputa 3 partite mettendo...

Accedono alle semifinali. semifinale: penultimo turno di un torneo, precede la finalissima e segue i quarti di finale: i partecipanti alle semifinali (semifinalisti)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 29 agosto 2022

Altre definizioni con disputa; prima; della; partita; conclusiva; disputa to ogni anno: Eurovision song __ ing; Si disputa fra più squadre; disputa il derby con l Inter; disputa re di nuovo una partita; Che è fatto necessariamente prima di un certo atto; prima della scuola materna; Così è la prima lettera della parola dopo il punto; La prima del Festival di Sanremo fu nel 1951; Ispessimento della congiuntiva bulbare; Propria della genitrice; Un settore della bussola; Antica popolazione della penisola ispanica; Episodio o azione di una partita ; Disputare di nuovo una partita ; Gli iniziali 45 minuti di una partita di calcio; Tempi in cui è suddivisa una partita di baseball; La fase conclusiva della lavorazione di un prodotto; Un concorrente in lizza per la gara conclusiva ; Fase conclusiva di una giornata; Competizione che precede la gara conclusiva ; Cerca nelle Definizioni