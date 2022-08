Disposizione delle labbra per pronunciare la u - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disposizione delle labbra per pronunciare la u. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : PROTRUSIONE LABIALE

Significato/Curiosita : Disposizione delle labbra per pronunciare la u

Antichi di kanji. la vocale probabilmente si pronunciava *// (labbra non arrotondate), mentre oggi, pur tenendo ancora le labbra non arrotondate, è...

Disambiguazione – se stai cercando la protrusione delle labbra in fonetica, vedi arrotondamento (fonetica). la protrusione è, in medicina, la posizione prominente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 29 agosto 2022

