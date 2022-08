Le consonanti di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RM

Significato/Curiosita : Le consonanti di roma

Delle consonanti che fungono da nucleo di sillaba (per esempio nello sloveno trst, "trieste". nell'alfabeto fonetico internazionale una consonante sillabica...

Della banconota. 20 rm, 1924 20 rm, 1924 50 rpf, 1938–1945 1 rm, 1938–1945 2 rm, 1938–1945 5 rm, 1938–1945 20 rm, 1938–1945 50 rm, 1938–1945 germania... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 29 agosto 2022

Altre definizioni con consonanti; roma; Le consonanti dell inizio; Le consonanti in azione; Le consonanti di Agata; consonanti in zona; Pagamento in denaro o in natura nell antica roma ; Il complesso di studi cinematografici di roma ; La baldoria in roma nesco; Sacerdote, divinatore e indovino roma no; Cerca nelle Definizioni