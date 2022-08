Calcolo bancario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Calcolo bancario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RATEO

Significato/Curiosita : Calcolo bancario

Coordinate bancarie sono codici o diciture che permettono di identificare un rapporto di conto corrente esistente presso un istituto bancario. uno dei documenti...

Salita, erroneamente chiamata rateo, vedi velocità variometrica. un rateo è una quota di entrata (rateo attivo) o di uscita (rateo passivo) futura che misura... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 29 agosto 2022

