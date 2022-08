Bruno sindacalista e politico 1881-1944 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bruno sindacalista e politico 1881-1944. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BUOZZI

Significato/Curiosita : Bruno sindacalista e politico 1881-1944

bruno buozzi (pontelagoscuro, 31 gennaio 1881 – roma, 4 giugno 1944) è stato un sindacalista, politico, operaio e antifascista italiano. fu tra i più...

Marzo 1932 proprio nella casa parigina di buozzi. nel 1940 alla vigilia dell'occupazione tedesca di parigi, buozzi si trasferì a tours nella cosiddetta "francia... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 29 agosto 2022

Altre definizioni con bruno; sindacalista; politico; 1881; 1944; Un bruno chef stellato; Il Di bruno tra gli eroi della nostra Marina; Orso bruno abruzzese o _; bruno chef stellato star della tv; L'Emanuele politico e sindacalista siciliano; Il Giorgio che è stato sindacalista della FIOM; Sergio, ex sindacalista CGIL e sindaco di Bologna; Il Pio che fu sindacalista e politico comunista; Gruppo politico poco rilevante; Un politico come Tony Blair; politico e militare ateniese figlio di Santippo; Il principale esponente di un partito politico ; Raccolta di racconti di Jorge Luis Borges del 1944 ; Fosse romane teatro di un eccidio nel marzo 1944 ; Città laziale bombardata duramente nel 1944 ; È storico quello avvenuto in Normandia nel 1944 ;