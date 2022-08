Avere rapporti amichevoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avere rapporti amichevoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Avere rapporti amichevoli

Cultura e alle buone frequentazioni sociali, le permetteva di avere rapporti amichevoli con aristocratici impoveriti da cui, in russia, sarebbe stata...

Test - gioco per conoscersi è un programma televisivo andato in onda su rai uno per due edizioni: la prima dal 31 marzo al 23 giugno 1983 (13 puntate)...