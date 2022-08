Vivono a Dubai o Abu Dhabi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivono a Dubai o Abu Dhabi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EMIRATINI

Significato/Curiosita : Vivono a dubai o abu dhabi

Uniti: abu dhabi (emiro khalifa bin zayed al nahyan, nonché il presidente degli emirati arabi uniti) ajman (emiro humaid bin rashid al nuaimi) dubai (emiro...

Lanciato thuraya-1, primo satellite emiratino . 25 settembre 2019: hazza al mansouri è il primo astronauta emiratino ad andare nello spazio nota*: il 1º... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 27 agosto 2022

Altre definizioni con vivono; dubai; dhabi; Scuola dove gli alunni vivono ; vivono su... terre emerse; Molti vivono a Kabul; L insieme di elementi che caratterizza il luogo in cui vivono piante e animali; __ __Uniti: comprendono Abu Dhabi e dubai ; Gli... Uniti con dubai ; Tra quelli Arabi c è dubai ; Tra quelli Arabi c è dubai ; Quelli Arabi Uniti hanno Abu dhabi come capitale; __ __Uniti: comprendono Abu dhabi e Dubai; In quelli Uniti c è Abu dhabi ; Uno Stato come Abu dhabi ;